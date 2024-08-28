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В Уфе в ДТП с машиной скорой помощи пострадали 4 человека

В Уфе вчера, 27 августа, произошло ДТП с четырьмя пострадавшими. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Башкирии.

Источник: Госавтоинспекция РБ

Авария произошла около 21:00 на пересечении улиц Бакалинская и Менделеева. Предварительно, 43-летний водитель скорой медицинской помощи за рулем «Газели» с проблесковыми маячками на запрещающий сигнал светофора столкнулся с «Renault Duster» под управлением 34-летнего водителя. После удара «Газель» опрокинулась.

В результате ДТП два пассажира с иномарки, 31-летняя женщина и ее 5-летняя дочь, госпитализированы. С кареты скорой помощи пострадал 22-летний фельдшер и 75-летняя пациентка.

На месте работали сотрудники ГАИ и другие экстренные службы. Подробности аварии уточняются.