В Уфе в ДТП с машиной скорой помощи пострадали 4 человека

Авария произошла около 21:00 на пересечении улиц Бакалинская и Менделеева. Предварительно, 43-летний водитель скорой медицинской помощи за рулем «Газели» с проблесковыми маячками на запрещающий сигнал светофора столкнулся с «Renault Duster» под управлением 34-летнего водителя. После удара «Газель» опрокинулась.