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На автодороге Кудымкар-Гайны в Пермском крае произошло смертельное ДТП

Водитель легковушки не справился с управлением и слетел в кювет.

Источник: Комсомольская правда

В ДТП на трассе в Кудымкарском округе погиб водитель «Лады Приоры». Как сообщает Госавтоинспекция Пермского края, смертельная авария произошла около полудня 27 августа на автодороге Кудымкар-Гайны.

По предварительной информации, автомобиль «Лада Приора», за рулем которого находился 41-летний мужчина, ехал в направлении поселка Гайны. На 17 км автодороги водитель не справился с управлением и слетел в левый кювет. После чего, машина перевернулась.

В результате дорожного происшествия водитель отечественной легковушки получил смертельную травму. Сейчас по факту автоаварии сотрудники полиции проводят проверку, а также устанавливают все обстоятельства произошедшего.