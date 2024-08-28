На автодороге Кудымкар-Гайны в Пермском крае произошло смертельное ДТП

В ДТП на трассе в Кудымкарском округе погиб водитель «Лады Приоры». Как сообщает Госавтоинспекция Пермского края, смертельная авария произошла около полудня 27 августа на автодороге Кудымкар-Гайны.
По предварительной информации, автомобиль «Лада Приора», за рулем которого находился 41-летний мужчина, ехал в направлении поселка Гайны. На 17 км автодороги водитель не справился с управлением и слетел в левый кювет. После чего, машина перевернулась.
В результате дорожного происшествия водитель отечественной легковушки получил смертельную травму. Сейчас по факту автоаварии сотрудники полиции проводят проверку, а также устанавливают все обстоятельства произошедшего.