На иркутянина завели дело о незаконном обороте золота на 4 миллиона рублей

9 слитков золота изъяли у 41-летнего жителя Иркутска сотрудники ФСБ в Красноярском крае. По данным службы, мужчина приобрёл самородное золото и переплавил их в слитки общей стоимостью около 4 миллионов рублей. Впоследствии он передал драгоценный металл руководителю одной из коммерческих организаций для продажи на аффинажном заводе в Новосибирске.
Как сообщили irk.aif.ru в пресс-службе УФСБ России по Красноярскому краю, нелегальные золотые слитки были перехвачены сотрудниками службы в Красноярском крае во время их транспортировки. Их отправителя также в кратчайшие сроки удалось вычислить. Сотрудники транспортной полиции завели в отношении иркутянина уголовное дело о незаконном обороте драгоценных металлов.
Фигуранту избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде. Расследование уголовного дела продолжается.