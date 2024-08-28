На иркутянина завели дело о незаконном обороте золота на 4 миллиона рублей

9 слитков золота изъяли у 41-летнего жителя Иркутска сотрудники ФСБ в Красноярском крае. По данным службы, мужчина приобрёл самородное золото и переплавил их в слитки общей стоимостью около 4 миллионов рублей. Впоследствии он передал драгоценный металл руководителю одной из коммерческих организаций для продажи на аффинажном заводе в Новосибирске.