На Южном Урале 73-летняя пенсионерка проиграла на бирже 1,5 млн рублей

Все произошло в Чебаркуле. Там 73-летняя местная жительница еще весной лишилась 400 тыс. рублей, играя в фальшивой бирже. Тогда полицейские подробно рассказали ей о существовании мошеннических схем, связанных с инвестированием, рисках для граждан, не обладающих финансовой грамотностью в этой сфере. Также завели дело по части 3 статьи 159 Уголовного кодекса РФ.