На Южном Урале 73-летняя пенсионерка проиграла на бирже 1,5 млн рублей

Все произошло в Чебаркуле. Там 73-летняя местная жительница еще весной лишилась 400 тыс. рублей, играя в фальшивой бирже. Тогда полицейские подробно рассказали ей о существовании мошеннических схем, связанных с инвестированием, рисках для граждан, не обладающих финансовой грамотностью в этой сфере. Также завели дело по части 3 статьи 159 Уголовного кодекса РФ.
Спустя почти полгода аферисты вновь позвонили женщине и предложили способ возврата ранее вложенных денег.
«Согласившись, она тремя транзакциями перевела 24 тыс. рублей по указанным ей номерам телефонов и получила возврат — 10 тыс. рублей. Поняв, что “схема рабочая”, пенсионерка осуществила еще 20 переводов в размере от 27 тыс. до 85 тыс. рублей, отправив еще 1 млн 50 тыс. рублей в надежде получить свои ранее “вложенные в бизнес” 400 тыс. рублей».
Для переводов пенсионерка использовала свои накопления, а также деньги родственников. Когда вернуть больше ничего не удалось, она вновь обратилась в полицию.
Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество).