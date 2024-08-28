«Мама хочет, чтобы сын лежал рядом с дедом»: 5-летнего мальчика, которого нашли мертвым в реке, похоронят в Чите

26-летняя Екатерина (имя изменено — прим. Ред.) переехала в село Мангут с 5-летним ребенком в начале 2024 года. Поселились мать и сын в небольшом деревянном доме. Однако соседи никогда не видели отца мальчишки. Как рассказывала сама сибирячка, он находился на службе. Жизнь шла своим чередом: женщина устроилась на работу, малыш обрел друзей. Но в семью пришла трагедия. 20 августа ребенок, который был в гостях, решил пойти домой — в одиночку. Путь был близкий — всего через один дом. Но, когда через пять часов мальчик так и не появился, мама забила тревогу и обратилась в полицию. Долгих четыре дня она жила в неведении. Молилась и надеялась найти ребенка живым и невредимым. Однако рано утром 25 августа тело мальчишки нашли в реке. Похороны состоятся в Чите 28 августа. Подробности — в материале КП-Иркутск.