«Мама хочет, чтобы сын лежал рядом с дедом»: 5-летнего мальчика, которого нашли мертвым в реке, похоронят в Чите

26-летняя Екатерина (имя изменено — прим. Ред.) переехала в село Мангут с 5-летним ребенком в начале 2024 года. Поселились мать и сын в небольшом деревянном доме. Однако соседи никогда не видели отца мальчишки. Как рассказывала сама сибирячка, он находился на службе. Жизнь шла своим чередом: женщина устроилась на работу, малыш обрел друзей. Но в семью пришла трагедия. 20 августа ребенок, который был в гостях, решил пойти домой — в одиночку. Путь был близкий — всего через один дом. Но, когда через пять часов мальчик так и не появился, мама забила тревогу и обратилась в полицию. Долгих четыре дня она жила в неведении. Молилась и надеялась найти ребенка живым и невредимым. Однако рано утром 25 августа тело мальчишки нашли в реке. Похороны состоятся в Чите 28 августа. Подробности — в материале КП-Иркутск.
Вскрылись жуткие подробности.
Пропажу Игоря (имя изменено — прим. Ред.) заметили уже спустя пару часов после исчезновения. До 21:00 мама и местные жители самостоятельно вышли на поиски ребенка. И только вечером обратились в полицию. На следующий день, 21 августа, в администрации села разбили штаб по поиску мальчика. В Мангут прибыли полиция, спасатели, волонтеры, рыбаки и жители соседних сел.
— Главной версией стало утопление. Ведь пес-ищейка привел волонтеров к берегу большой реки Онон. Водоем находится в одном километре от дома, где живет семья, — рассказывала ранее КП-Иркутск Любовь Сакияева, глава администрации Кыринского района.
А спустя время стали известны жуткие подробности. Екатерина рассказала, что Игорь уже сбегал ранее к реке без разрешения. После открывшихся обстоятельств в село прибыли поисковые группы на лодках. Так, с 21 по 24 августа они исследовали реку с помощью подводных камер. Но дело усложняла мутная вода и сильное течение. Поэтому 22 августа к поискам подключились водолазы. Но никаких результатов…
Худшее подтвердилось…
— Искали и в самом селе. Больше пяти раз исследовали дома, колодцы, подвалы, — рассказывали ранее в администрации. — Поиски ведутся и с воздуха: 21 августа прибыл вертолет, а 22 августа — самолет.
Но нашел ребенка случайным образом пастух. Рано утром 25 августа он перегонял коров на пастбище. Пройти нужно было мимо реки. В одном из протоков водоема он и заметил тело мальчишки.
— Мама мальчика вскоре покинула село после того, как тело достали из реки, — сообщают подробности КП-Иркутск в администрации. — Вместе с сестрой уехала в Читу. В столице Забайкалья у них нет родных, но там у них похоронен отец. Захотела, чтобы сын лежал рядом с дедушкой.
Известно, что организацию похорон взял на себя «Поисковый отряд имени Кости Долгова».
— Каждый день поддерживаем связь с мамой погибшего ребенка, — рассказывает КП-Иркутск Константин Мухомедьяров, заместитель руководителя поискового отряда имени Кости Долгова. — Состояние у нее, конечно, тяжелое. Ведь она потеряла единственного ребенка…
ОФИЦИАЛЬНО.
— Следователи тщательно проведут осмотр места происшествия, а также тела малолетнего, — рассказывают в Следкоме Забайкалья. — По предварительным данным, телесных повреждений или иных признаков криминального характера на теле мальчика не имеется. Для установления причин смерти назначат проведение судебной медицинской экспертизы. Кроме того, следователи допросят мужчину, обнаружившего тело, других очевидцев. Проводятся иные процессуальные мероприятия для установления всех обстоятельств произошедшего.
Дело о загадочном исчезновении ребенка на контроль взял и Александр Бастрыкин, глава Следкома России. Он запросил доклад о ходе расследования уголовного дела.