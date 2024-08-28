Жительница Бурятии ответит в суде за оставление ребенка в опасности

В Бурятии перед судом предстанет мать 5-летнего ребенка за оставление его в опасности. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе СУ СКР республики, трагедия едва не произошла 20 мая 2024 года. Мать мальчика ушла по делам до позднего вечера, оставив дошкольника одного, в квартире на четвертом этаже.
— Мальчик во время отсутствия матери открыл одно из окон, не имевших специальных запорных устройств, и выпал наружу. При падении и ударе о землю он получил тяжкие телесные повреждения, опасные для жизни. Ребенка возле дома обнаружили местные жители. Мальчика госпитализировали; благодаря своевременно оказанной медицинской помощи удалось сохранить ему жизнь, — поделились в ведомстве.
Правоохранители завершили расследование уголовного дела и передали материалы в суд. Теперь рассмотрением займутся в органах юстиции.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Усолье-Сибирском несовершеннолетний водитель мотобайка врезался в японскую иномарку. Школьник получил повреждения и был госпитализирован в больницу.