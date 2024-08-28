Жительница Бурятии ответит в суде за оставление ребенка в опасности

В Бурятии перед судом предстанет мать 5-летнего ребенка за оставление его в опасности. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе СУ СКР республики, трагедия едва не произошла 20 мая 2024 года. Мать мальчика ушла по делам до позднего вечера, оставив дошкольника одного, в квартире на четвертом этаже.