Хабаровчанину грозит 6 лет колонии за продажу банковской карты

— В ходе проверки полицейские установили, что хабаровчанин откликнулся на объявление в одном из мессенджеров с предложением приобретения документов на открытый банковский счет.

В отделе полиции гражданин рассказал, что не задумывался о том, что в дальнейшем банковский счет может быть использован для совершения преступлений, в частности, дистанционных мошенничеств. По статье 187 Уголовного кодекса Российской Федерации «Неправомерный оборот средств платежей» молодой человек на 6 лет может лишиться свободы. Также, в случае если через эту карту пройдут переводы в адрес аферистов, суд может обязать владельца «пластика» полностью погасить причиненный ущерб.







Напомним, ранее Камско-Устьинский районный суд Республики Татарстан обязал местного жителя выплатить 64-летней хабаровчанке 500 тысяч рублей. Гражданин стал посредником мошенников — дроппером — предоставил свой банковский счёт для перевода денег жертвы преступления.