Хабаровчанину грозит 6 лет колонии за продажу банковской карты

Двадцатилетний житель Хабаровска может лишиться свободы на 6 лет и заплатить возможный ущерб в миллионы рублей за сделку, которая принесла ему всего 1500 рублей. Молодой человек оформил в банке карточку и вместе с паролями передал её пока неизвестным лицам, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на пресс-службу регионального УМВД.
— Сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Хабаровску получили информацию, что житель микрорайона Красная речка может заниматься незаконным оборотом средств платежей, отметили в ведомстве.
— В ходе проверки полицейские установили, что хабаровчанин откликнулся на объявление в одном из мессенджеров с предложением приобретения документов на открытый банковский счет.
В отделе полиции гражданин рассказал, что не задумывался о том, что в дальнейшем банковский счет может быть использован для совершения преступлений, в частности, дистанционных мошенничеств. По статье 187 Уголовного кодекса Российской Федерации «Неправомерный оборот средств платежей» молодой человек на 6 лет может лишиться свободы. Также, в случае если через эту карту пройдут переводы в адрес аферистов, суд может обязать владельца «пластика» полностью погасить причиненный ущерб.
Напомним, ранее Камско-Устьинский районный суд Республики Татарстан обязал местного жителя выплатить 64-летней хабаровчанке 500 тысяч рублей. Гражданин стал посредником мошенников — дроппером — предоставил свой банковский счёт для перевода денег жертвы преступления.