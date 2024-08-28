Под Челябинском остановили автобус с пьяным водителем и 12 пассажирами

Сообщается, что утром 28 августа на 48-м километре трассы Челябинск — Новосибирск (Красноармейский район) сотрудниками ДПС был остановлен автобус Mercedes. В салоне находилось 12 пассажиров.
Во время проверки документов у водителя были выявлены признаки опьянения. Мужчина 1981 года рождения был отстранен от управления и направлен на медицинское освидетельствование.
«При проведении процедуры в медучреждении было установлено, что водитель находится в состоянии опьянения, содержание паров этанола в выдыхаемом воздухе составило 0,26 мг/л», — отметили в Госавтоинспекции региона.
В отношении мужчины возбуждено дело об административном правонарушении — по части 1 статьи 12.8 КоАП РФ. Все пассажиры отправлены попутным транспортом.
Также установлено, что транспортное средство не проходило технический осмотр, в этой части в отношении водителя вынесено постановление по части 1.1 статьи 12.5 КоАП РФ.
Видеокомментарий старшего инспектора полка ДПС Госавтоинспекции ГУ МВД России по Челябинской области Василя Жиганшина.