Аэропорт Казани временно приостановил работу

В сообщении ведомства говорится, что на работу аэропорта Казани введены временные ограничения. Это было сделано для обеспечения безопасности полетов.
Аэропорт временно не принимает и не отправляет рейсы с 7 часов утра по московскому времени.
Экипажи самолетов, авиадиспетчеры и службы казанского аэропорта принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов, что является главным приоритетом, подчеркнули в Росавиации.
Как заявили в аэропорту, самолеты, направляющиеся в Казань, перенаправляются на запасной аэродром в Самару.