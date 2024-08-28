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Аэропорт Казани временно приостановил работу

Аэропорт Казани в среду утром временно приостановил работу. Об этом сообщили в Росавиации.

Источник: РИА "Новости"

В сообщении ведомства говорится, что на работу аэропорта Казани введены временные ограничения. Это было сделано для обеспечения безопасности полетов.

Аэропорт временно не принимает и не отправляет рейсы с 7 часов утра по московскому времени.

Экипажи самолетов, авиадиспетчеры и службы казанского аэропорта принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов, что является главным приоритетом, подчеркнули в Росавиации.

Как заявили в аэропорту, самолеты, направляющиеся в Казань, перенаправляются на запасной аэродром в Самару.