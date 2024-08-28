Директор ООО ПК «Нефтегаз—Омск Комплектация» пойдет под суд

По версии следствия, он химичил с налогами почти три года. С ноября 2018 года по июнь 2021 директор компании включал в налоговые декларации ложные сведения о налоговых вычетах и расходах по фиктивным договорам с рядом организаций. Общая сумма ущерба бюджету составила свыше 31 млн рублей.