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Директор ООО ПК «Нефтегаз—Омск Комплектация» пойдет под суд

Его обвиняют в уклонении от уплаты налогов в крупном размере.

Источник: Комсомольская правда

Прокуратура направила в Ленинский районный суд Омска уголовное дело директора ООО ПК «Нефтегаз—Омск Комплектация». Его обвиняют в уклонении от уплаты налогов в крупном размере.

По версии следствия, он химичил с налогами почти три года. С ноября 2018 года по июнь 2021 директор компании включал в налоговые декларации ложные сведения о налоговых вычетах и расходах по фиктивным договорам с рядом организаций. Общая сумма ущерба бюджету составила свыше 31 млн рублей.

На личное имущество руководителя фирмы наложен арест. Вину обвиняемый признал.