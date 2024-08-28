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Из-за атаки беспилотников эвакуировали жителей двух воронежских населенных пунктов

Обломки БПЛА упали вблизи взрывоопасных объектов.

Дежурные силы ПВО и средства РЭБ уничтожили БПЛА самолетного типа в Россошанском районе минувшей ночью, 28 августа. Об этом в своем телеграм-канале написал губернатор Воронежской области Александр Гусев.

— Самое главное, что пострадавших и разрушений нет.

Тем не менее, из-за падения фрагментов беспилотника произошло возгорание вблизи взрывоопасных объектов.

— Из-за этого жителей двух населенных пунктов вывезли в ПВР в Россошь.

По словам главы региона, после того, как возгорание ликвидировали местными силами, жители начали возвращаться домой.

Отметим, что опасность атаки БПЛА в нашем регионе минувшей ночью сохранялась более десяти часов — с 21:13 27 августа до 7:31 28 августа.

По данным Минобороны РФ, за ночь над Воронежской областью сбили восемь БПЛА самолетного типа. Также четыре БПЛА уничтожили над Ростовской областью.

Как ранее сообщал сайт vrn.kp.ru, после атаки БПЛА в нескольких поселениях Воронежской области объявили режим ЧС.

Напомним, что власти просят воронежцев не публиковать в сети фото и видео с мест падения дронов. Подобными действиями жители помогают противнику и подвергают опасности сотрудников оперативных служб.