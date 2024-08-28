Олбани
+20°
переменная облачность, небольшой дождь
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Братске задержали поджигателя дилерского центра с дорогими иномарками

Два дорогостоящих кроссовера сгорели в Братске Иркутской области. Причиной пожара стал поджог выставочного зала автосалона.

Источник: РИА "Новости"

Предполагаемый поджигатель задержан. Это судимый 38-летний горожанин. В ближайшее время полиция возбудит уголовное дело, сообщили сегодня в областном управлении МВД.

Как рассказали в главке, автосалон загорелся в ночь на воскресенье. Огонь повредил два автомобиля. Ущерб превысил шесть миллионов рублей.

Стражи порядка выяснили, что злоумышленник, разбив окно в здании дилерского центра, пробрался в выставочный зал и облил горючей жидкостью один из автомобилей, после чего поджег его и скрылся. Мужчину вычислили и задержали в течение суток. На допросе он признал вину. Мотивы поджигателя уточняют следователи.