В Братске задержали поджигателя дилерского центра с дорогими иномарками

Стражи порядка выяснили, что злоумышленник, разбив окно в здании дилерского центра, пробрался в выставочный зал и облил горючей жидкостью один из автомобилей, после чего поджег его и скрылся. Мужчину вычислили и задержали в течение суток. На допросе он признал вину. Мотивы поджигателя уточняют следователи.