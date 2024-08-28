В Братске задержали поджигателя дилерского центра с дорогими иномарками

Предполагаемый поджигатель задержан. Это судимый 38-летний горожанин. В ближайшее время полиция возбудит уголовное дело, сообщили сегодня в областном управлении МВД.
Как рассказали в главке, автосалон загорелся в ночь на воскресенье. Огонь повредил два автомобиля. Ущерб превысил шесть миллионов рублей.
Стражи порядка выяснили, что злоумышленник, разбив окно в здании дилерского центра, пробрался в выставочный зал и облил горючей жидкостью один из автомобилей, после чего поджег его и скрылся. Мужчину вычислили и задержали в течение суток. На допросе он признал вину. Мотивы поджигателя уточняют следователи.