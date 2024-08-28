Сына экс-депутата в Новосибирске осудили за убийство и не стали пересматривать приговор

«28 августа Новосибирский областной суд оставил без изменений приговор Центрального районного суда Новосибирска в отношении Александра Бушкова, апелляционную жалобу защиты — без удовлетворения», — рассказали в ведомстве.
Смертельная авария произошла 14 апреля 2023 года. А в мае 2024 парня приговорили к 7 годам колонии общего режима и обязали выплатить 3 млн рублей погибший. Виновник с приговором не согласился и подала апелляцию. Однако при пересмотре, решение суда осталось прежним.
Напомним, уголовное дело новосибирского министра ЖКХ отправили в суд.