Сына экс-депутата в Новосибирске осудили за убийство и не стали пересматривать приговор

НОВОСИБИРСК, 28 августа, ФедералПресс. В Новосибирске сына экс-депутата осудили за наезд на женщину в центре города. Она погибла на месте, а виновник скрылся с места ДТП. Парень пытался выйти и подал апелляцию, но суд оставил приговор без изменений. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции региона.