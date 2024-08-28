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Сына экс-депутата в Новосибирске осудили за убийство и не стали пересматривать приговор

НОВОСИБИРСК, 28 августа, ФедералПресс. В Новосибирске сына экс-депутата осудили за наезд на женщину в центре города. Она погибла на месте, а виновник скрылся с места ДТП. Парень пытался выйти и подал апелляцию, но суд оставил приговор без изменений. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции региона.

Источник: Reuters

«28 августа Новосибирский областной суд оставил без изменений приговор Центрального районного суда Новосибирска в отношении Александра Бушкова, апелляционную жалобу защиты — без удовлетворения», — рассказали в ведомстве.

Смертельная авария произошла 14 апреля 2023 года. А в мае 2024 парня приговорили к 7 годам колонии общего режима и обязали выплатить 3 млн рублей погибший. Виновник с приговором не согласился и подала апелляцию. Однако при пересмотре, решение суда осталось прежним.

Напомним, уголовное дело новосибирского министра ЖКХ отправили в суд.