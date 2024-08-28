Академгородок в Новосибирске утопает в химической пене

В группе «Сообщество Академгородка/Новосибирск» социальной сети ВКонтакте местные жители пожаловались на то, что с территории около дома № 8 по улице Иванова разлетается пена, которая ни раз уже забивала ливневую канализацию, а однажды попала в речку Чербузы.