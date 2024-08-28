Академгородок в Новосибирске утопает в химической пене

В группе «Сообщество Академгородка/Новосибирск» социальной сети ВКонтакте местные жители пожаловались на то, что с территории около дома № 8 по улице Иванова разлетается пена, которая ни раз уже забивала ливневую канализацию, а однажды попала в речку Чербузы.
Со слов новосибирцев, она идет со стороны автомойки, которая расположена рядом.
Высота пенных куч достигает от одного до двух метров. Сейчас сибиряки опасаются за состояние окружающей среды.
Напомним, что в Новосибирске временно отключили стелу «Город трудовой доблести».