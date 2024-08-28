Человека забрала скорая: сильный пожар произошел в автомастерской во Владивостоке

Шиномонтажка загорелась на Народном проспекте во Владивостоке. По словам очевидцев, в пожаре пострадал сотрудник мастерской, пишет «Комсомольская правда — Владивосток».
На место происшествия прибыли сотрудники МЧС и карета скорой помощи. Пожарные незамедлительно принялись тушить открытое горение. Всего пламя повредило площадь около 20 квадратных метров. Установлено, что горело бытовое помещение автомастерской.
Специалисты занимаются разборкой и проливкой конструкций. По предварительной информации «КП», рабочий получил повреждения и его госпитализировали, также сгорела машина. Официального подтверждения информации ведомство не дало.
Эксклюзивные кадры с места происшествия в нашем Telegram.
Ранее «КП» писала о мужчине, который не смог выбраться из загоревшейся квартиры самостоятельно. Его эвакуировали спасатели.