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Человека забрала скорая: сильный пожар произошел в автомастерской во Владивостоке

Во Владивостоке загорелась автомастерская.

Источник: Комсомольская правда

Шиномонтажка загорелась на Народном проспекте во Владивостоке. По словам очевидцев, в пожаре пострадал сотрудник мастерской, пишет «Комсомольская правда — Владивосток».

На место происшествия прибыли сотрудники МЧС и карета скорой помощи. Пожарные незамедлительно принялись тушить открытое горение. Всего пламя повредило площадь около 20 квадратных метров. Установлено, что горело бытовое помещение автомастерской.

Специалисты занимаются разборкой и проливкой конструкций. По предварительной информации «КП», рабочий получил повреждения и его госпитализировали, также сгорела машина. Официального подтверждения информации ведомство не дало.

Эксклюзивные кадры с места происшествия в нашем Telegram.

Ранее «КП» писала о мужчине, который не смог выбраться из загоревшейся квартиры самостоятельно. Его эвакуировали спасатели.

пожары