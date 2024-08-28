Мощный пожар в богучарском селе повредил 12 домов, 21 хозпостройку и 3 автомобиля

Первые сообщения о происходящем в селе начали поступать около 16 часов вторника, 27 августа. Загорелась сухая трава. Однако огонь быстро перекинулся на жилые и нежилые строения. Его распространению способствовали жара и ветер.
Локализовать пожар прибывшие на место спасатели смогли на площади около одного гектара. На месте работали более 50 человек.
По предварительной информации, наиболее вероятная причина возникновения пожара — неосторожное обращение с огнем. На месте работают дознаватели МЧС РФ. Проводится проверка.