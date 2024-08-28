Олбани
+20°
переменная облачность, небольшой дождь
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мощный пожар в богучарском селе повредил 12 домов, 21 хозпостройку и 3 автомобиля

Пять жилых домов, семь нежилых, а еще 21 хозяйственная постройка и пять машин были повреждены в результате масштабного пожара в себе Журавка Богучарского района. О последствиях рассказали вчера поздним вечером в пресс-службе ГУ МЧС по Воронежской области.

Первые сообщения о происходящем в селе начали поступать около 16 часов вторника, 27 августа. Загорелась сухая трава. Однако огонь быстро перекинулся на жилые и нежилые строения. Его распространению способствовали жара и ветер.

Локализовать пожар прибывшие на место спасатели смогли на площади около одного гектара. На месте работали более 50 человек.

По предварительной информации, наиболее вероятная причина возникновения пожара — неосторожное обращение с огнем. На месте работают дознаватели МЧС РФ. Проводится проверка.

пожары