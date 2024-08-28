Мощный пожар в богучарском селе повредил 12 домов, 21 хозпостройку и 3 автомобиля

Пять жилых домов, семь нежилых, а еще 21 хозяйственная постройка и пять машин были повреждены в результате масштабного пожара в себе Журавка Богучарского района. О последствиях рассказали вчера поздним вечером в пресс-службе ГУ МЧС по Воронежской области.