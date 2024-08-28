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В Ростовской области после атаки БПЛА загорелся склад с топливом

Спасатели тушат топливный склад в Каменском районе после атаки беспилотников.
Источник: Комсомольская правда

В Каменском районе после атаки беспилотников произошел пожар на топливном складе. Об этом на своей странице сообщил глава Ростовской области Василий Голубев.

— В Каменском районе в результате атаки БПЛА произошло возгорание на топливном складе. Пострадавших нет, — прокомментировал Василий Голубев.

По словам губернатора, сейчас на месте работают экстренные службы. Угрозы распространения пламени на жилые постройки нет. Дальнейшая информация уточняется.

Напомним, что в Ростовской области силы противовоздушной обороны ранним утром 28 августа уничтожили вражеские беспилотники. Силы ПВО отразили атаку около трех часов утра. Всего было сбито четыре беспилотника.