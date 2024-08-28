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Выходец из Южноуральска, экс-замминистра энергетики избежал ареста

Уроженец Южноуральска Петр Бобылев, работавший заместителем федерального министра энергетики, а ныне — глава департамента развития угольной промышленности, отпущен домой и, по сообщению «Известий», уже находится на рабочем месте.

Источник: РИА "Новости"

Ранее, Бобылев прогуливаясь по Фрунзенской набережной (Москва) бросил бутылку шампанского в окно машины курьера. На видео с камер видеонаблюдения заметно, что после того, как мужчина, похожий на Бобылева, сделал резкое движение на границе кадра, машина курьера Lamoda очень дёргано доехала до места парковки, а сам курьер вылез наружу, держась за голову.

Медики констатировали у пострадавшего травму головы и уха. Бобылев пояснил, что таким образом попытался пресечь действия неадекватного водителя, который, якобы, в темноте чуть не сбил человека. Он также заявил, что готов компенсировать пострадавшему понесённый ущерб. Сам 33-летний курьер утверждает, что от Бобылева пахло алкоголем.