Выходец из Южноуральска, экс-замминистра энергетики избежал ареста

Ранее, Бобылев прогуливаясь по Фрунзенской набережной (Москва) бросил бутылку шампанского в окно машины курьера. На видео с камер видеонаблюдения заметно, что после того, как мужчина, похожий на Бобылева, сделал резкое движение на границе кадра, машина курьера Lamoda очень дёргано доехала до места парковки, а сам курьер вылез наружу, держась за голову.
Медики констатировали у пострадавшего травму головы и уха. Бобылев пояснил, что таким образом попытался пресечь действия неадекватного водителя, который, якобы, в темноте чуть не сбил человека. Он также заявил, что готов компенсировать пострадавшему понесённый ущерб. Сам 33-летний курьер утверждает, что от Бобылева пахло алкоголем.