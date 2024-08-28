Выходец из Южноуральска, экс-замминистра энергетики избежал ареста

Ранее, Бобылев прогуливаясь по Фрунзенской набережной (Москва) бросил бутылку шампанского в окно машины курьера. На видео с камер видеонаблюдения заметно, что после того, как мужчина, похожий на Бобылева, сделал резкое движение на границе кадра, машина курьера Lamoda очень дёргано доехала до места парковки, а сам курьер вылез наружу, держась за голову.