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С контрактником, погибшим под Курском, простились в Каменске-Уральском

Свердловчанина наградили Орденом Мужества посмертно.

Источник: администрация Каменска-Уральского

В Каменске-Уральском накануне, 27 августа, простились с контрактником Дмитрием Москалевым, погибшим при исполнении воинского долга возле поселка Колонтаевка в Курской области.

«Мужество и отвага, проявленные в бою рядовым Москалевым, оценены государством. Орден Мужества, посмертно», — сообщили в городской администрации.

Свердловчане проводили земляка в последний путь минутой молчания и троекратным ружейным залпом. Маме бойца передали российский флаг и ордена Мужества. Похоронили военнослужащего на Ивановском кладбище.