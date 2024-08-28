С контрактником, погибшим под Курском, простились в Каменске-Уральском

В Каменске-Уральском накануне, 27 августа, простились с контрактником Дмитрием Москалевым, погибшим при исполнении воинского долга возле поселка Колонтаевка в Курской области.
«Мужество и отвага, проявленные в бою рядовым Москалевым, оценены государством. Орден Мужества, посмертно», — сообщили в городской администрации.
Свердловчане проводили земляка в последний путь минутой молчания и троекратным ружейным залпом. Маме бойца передали российский флаг и ордена Мужества. Похоронили военнослужащего на Ивановском кладбище.