Отделение банка горело на улице Бабушкина в Петербурге

28 августа в 03:44 на пульт спасателей поступил сигнал о пожаре в отделении одного из банков, расположенном в шестиэтажном жилом доме на улице Бабушкина. В происшествии никто не пострадал. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по Петербургу.
— Возгорание произошло в помещении площадью 70 квадратных метров. Огонь вспыхнул на площади шести квадратных метров, — рассказали в ведомстве.
Пожар потушили в 04:07. Со стихией боролись 15 спасателей с привлечением трех спецмашин.
Напомним, в Красносельском районе недавно открыли новую пожарно-спасательную часть. Штатная численность составила 93 человека, в боевой расчет включены две автоцистерны и автолестница. Здание оборудовали современной техникой, а также оснастили уникальным компрессором высокого давления. Он полностью автоматический и позволяет заправлять до четырех противопожарных баллонов одновременно.