Отделение банка горело на улице Бабушкина в Петербурге

28 августа в 03:44 на пульт спасателей поступил сигнал о пожаре в отделении одного из банков, расположенном в шестиэтажном жилом доме на улице Бабушкина. В происшествии никто не пострадал. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по Петербургу.