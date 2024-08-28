Летевшие в Казань самолеты перенаправили на запасной аэродром в Самару

Международный аэропорт закрыт с 7:00 мск как на прием, так и на отправку самолетов, вплоть до особого распоряжения. «С пассажирами в аэропорту ведут работу представители авиакомпаний», — уточнили в пресс-службе. Воздушные суда из Москвы, которые должны были приземлиться в Казани, вылетели из Шереметьево.