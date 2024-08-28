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Летевшие в Казань самолеты перенаправили на запасной аэродром в Самару

Самолеты, летевшие из Москвы и Сочи в Казань, перенаправили на запасной аэродром в Самару из-за введенных в аэропорту ограничений, сообщила пресс-служба казанской воздушной гавани в своем телеграм-канале.

Источник: РИА "Новости"

Международный аэропорт закрыт с 7:00 мск как на прием, так и на отправку самолетов, вплоть до особого распоряжения. «С пассажирами в аэропорту ведут работу представители авиакомпаний», — уточнили в пресс-службе. Воздушные суда из Москвы, которые должны были приземлиться в Казани, вылетели из Шереметьево.

В последний раз Росавиация сообщала о приостановке работы в аэропортах Татарстана «для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов» 27 июля. Тогда ограничения коснулись воздушных гаваней в Казани и Нижнекамске.

В апреле и мае над Татарстаном несколько раз сбили украинские беспилотники. Тогда работу аэропортов также ограничивали на прием и отправку самолетов.