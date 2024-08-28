Иномарка загорелась на улице Бородина в Иркутске

В Иркутске на улице Бородина 27 августа в вечернее время загорелся автомобиль. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе ГУ МЧС региона, огонь охватил иномарку на площади в один квадратный метр.
— На тушении было задействовано пять человек и одна единица техники. Огонь взяли под контроль в 22:37, — поделились в ведомстве.
По предварительной информации, пламя появилось из-за неисправности в электротехнической составляющей автомобиля. Огонь пошел от моторного отсека.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что жительница Бурятии ответит в суде за оставление собственного ребенка в опасности. Мать ушла по личным делам, а 5-летний мальчик выпал в окно.