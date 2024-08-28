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Двое погибли, шестеро пострадали: под Волгоградом произошло страшное ДТП

На трассе под Волгоградом в ДТП иномарок погибли водитель и ребенок.

Источник: прокуратура Волгоградской области

Страшная авария произошла в Новониколаевском районе вечером 27 августа. На трассе столкнулись Kia Ceed и Volkswagen Jetta. Два человека погибли, еще шесть получили серьезные увечья. Среди пострадавших есть дети.

Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе прокуратуры по Волгоградской области, ДТП случилось в 19.30 часов на 671 километре автодороги Р-22 «Каспий». Иномарки врезались друг в друга на полосе встречного движения.

— На месте погибли 36-летний водитель автомобиля Volkswagen и 9-летняя девочка, ехавшая на заднем пассажирском сидении Kia. Водитель и двое пассажиров Kia, в том числе 3-летняя девочка, а также трое пассажиров автомобиля Volkswagen госпитализированы, — уточнили в ведомстве.

Прокуратура взяла ход проверки на личный контроль.