Двое погибли, шестеро пострадали: под Волгоградом произошло страшное ДТП

— На месте погибли 36-летний водитель автомобиля Volkswagen и 9-летняя девочка, ехавшая на заднем пассажирском сидении Kia. Водитель и двое пассажиров Kia, в том числе 3-летняя девочка, а также трое пассажиров автомобиля Volkswagen госпитализированы, — уточнили в ведомстве.