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Аэропорт Нижнекамска приостановил работу вслед за казанским

Источник: Depositphotos

Аэропорт Нижнекамска (Татарстан) временно не принимает и не отправляет рейсы, сообщила Росавиация. Ранее работу ограничил аэропорт Казани.

Ограничения введены для безопасности полетов гражданских воздушных судов, другие подробности неизвестны. В последнее время такие ограничения вводят в российских аэропортах из-за угрозы атаки БПЛА.

Самолеты, следующие в Нижнекамск, перенаправлены в аэропорты Ижевска, Уфы и Самары, сообщили ТАСС в аэропорту. Два рейса, летевшие в Казань из Москвы и Сочи, были перенаправлены в Самару.