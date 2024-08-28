Аэропорт Нижнекамска приостановил работу вслед за казанским

Аэропорт Нижнекамска (Татарстан) временно не принимает и не отправляет рейсы, сообщила Росавиация. Ранее работу ограничил аэропорт Казани.
Ограничения введены для безопасности полетов гражданских воздушных судов, другие подробности неизвестны. В последнее время такие ограничения вводят в российских аэропортах из-за угрозы атаки БПЛА.
Самолеты, следующие в Нижнекамск, перенаправлены в аэропорты Ижевска, Уфы и Самары, сообщили ТАСС в аэропорту. Два рейса, летевшие в Казань из Москвы и Сочи, были перенаправлены в Самару.