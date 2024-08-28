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В Красном Сулине толпа мужчин устроила разборки прямо посреди улицы

В Красном Сулине из-за конфликта мужчин вызывали полицию.

Источник: Комсомольская правда

В Красном Сулине агрессивная толпа мужчин устроила скандал и разборки прямо посреди улицы. После этого к дебоширам приехали полицейские, рассказали очевидцы в социальных сетях.

Судя по опубликованной съемке, инцидент произошел поздно вечером. Больше десятка человек — в основном мужчины в белых рубашках и брюках, а также женщины в платьях — оказались на аллее около одного из заведений и что-то активно выясняли. При этом некоторые из собравшихся, по всей видимости, толкали друг друга.

Как уточнили в полиции, конфликт зафиксировали еще в ночь с 21 на 22 августа. Прибывшие на место правоохранители узнали, что «произошел словесный конфликт». Заявлений в МВД после случившегося не поступало, также не было извещений от медиков о пострадавших.