В Красном Сулине толпа мужчин устроила разборки прямо посреди улицы

Судя по опубликованной съемке, инцидент произошел поздно вечером. Больше десятка человек — в основном мужчины в белых рубашках и брюках, а также женщины в платьях — оказались на аллее около одного из заведений и что-то активно выясняли. При этом некоторые из собравшихся, по всей видимости, толкали друг друга.