В Красном Сулине толпа мужчин устроила разборки прямо посреди улицы

В Красном Сулине агрессивная толпа мужчин устроила скандал и разборки прямо посреди улицы. После этого к дебоширам приехали полицейские, рассказали очевидцы в социальных сетях.
Судя по опубликованной съемке, инцидент произошел поздно вечером. Больше десятка человек — в основном мужчины в белых рубашках и брюках, а также женщины в платьях — оказались на аллее около одного из заведений и что-то активно выясняли. При этом некоторые из собравшихся, по всей видимости, толкали друг друга.
Как уточнили в полиции, конфликт зафиксировали еще в ночь с 21 на 22 августа. Прибывшие на место правоохранители узнали, что «произошел словесный конфликт». Заявлений в МВД после случившегося не поступало, также не было извещений от медиков о пострадавших.