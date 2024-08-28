В Ингушетии предотвратили нападения на православную церковь и правоохранителей

По адресам их проживания, а также в оборудованном схроне обнаружены самодельное взрывное устройство, компоненты для его изготовления, огнестрельное и холодное оружие, символика террористической организации. Кроме того, в их телефонах найдены наставления по ведению боевых действий в городских и лесных условиях и инструкции по сборке взрывных и зажигательных устройств.