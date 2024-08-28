В Ингушетии предотвратили нападения на православную церковь и правоохранителей

«Во взаимодействии с СК и МВД России на территории Республики Ингушетия предотвращена серия преступлений террористической направленности. В городе Назрань и селении Кантышево выявлены и задержаны шесть местных жителей, граждан РФ, приверженцев запрещенной на территории России международной террористической организации, вынашивавших намерения по совершению диверсионно-террористических акций в отношении сотрудников республиканских правоохранительных органов, а также религиозных объектов», — отметили в ФСБ. В частности, ими готовилось нападение на церковь Покрова Пресвятой Богородицы в городе Сунжа.
«Задержанные дали признательные показания», — сообщили в ЦОС.
По адресам их проживания, а также в оборудованном схроне обнаружены самодельное взрывное устройство, компоненты для его изготовления, огнестрельное и холодное оружие, символика террористической организации. Кроме того, в их телефонах найдены наставления по ведению боевых действий в городских и лесных условиях и инструкции по сборке взрывных и зажигательных устройств.
Следственным управлением СК России по Республике Ингушетия возбуждены и расследуются уголовные дела. Оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия продолжаются, добавили в ФСБ.