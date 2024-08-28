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Утром под Феодосией локализовали крупный лесной пожар

В среду, 28 августа, под Феодосией локализовали лесной пожар площадью 150 гектаров. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по РК.

Источник: ГУ МЧС по РК

«Лесной пожар в районе Тепе-Оба локализован на 150 гектарах», — отметили в ведомстве.

В министерстве уточнили, что это произошло ровно в девять утра.

Напомним, ранее КП-Крым сообщала, что 25 августа из-за пожара возле Орджоникидзе пришлось эвакуировать 100 человек из СНТ «Рассвет». Из опасной зоны людей вывозили на автобусах. Площадь пожара составила 75 гектаров. Позднее она возросла до 150 гектаров. К тушению огня привлекли 470 человек и более 100 единиц техники. Эта работа осложнялась тем, что порывы ветра достигают 13 метров в секунду. Утром 27 августа сообщалось, что за ночь площадь не увеличилась. В общей сложности было сброшено 550 тонн воды.

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