В ТРК «Европолис» на Полюстровском проспекте ночью случился «потоп»

Как рассказали «Фонтанке» в «Европолисе», все случившееся — последствие монтажа противопожарной системы в строящемся помещении международной сети кафе-пекарен. Отмечается, что протечка очень масштабная. От «потопа» пострадали атриум первого и второго этажа, три магазина и потолочные перекрытия. Сейчас сотрудники ТРК устраняют последствия произошедшего.