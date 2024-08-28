ВКС РФ уничтожили РСЗО HIMARS ударом по ангару в Сумской области

«В районе населенного пункта Кондратовка Сумской области экипажем самолета Воздушно-космических сил России был нанесен удар по вскрытому ангару с РСЗО HIMARS производства США. В результате удара авиационной бомбой уничтожены пусковая установка РСЗО HIMARS, шесть боекомплектов реактивных снарядов, транспортно-заряжающая машина, автомобиль сопровождения. На кадрах объективного контроля наблюдаются взрывы, детонация боекомплекта и пожар в ангаре с РСЗО HIMARS ВСУ», — сообщили в российском военном ведомстве.