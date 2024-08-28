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Два частных дома пострадали от ландшафтного пожара в Ростовской области

В Ростовской области ландшафтный пожар прошел 1,5 тысячи кв. метров и спалил два дома.

Источник: Комсомольская правда

В Мясниковском районе Ростовской области два частных дома выгорели из-за ландшафтного пожара. Об этом рассказали в пресс-службе управления МЧС России по донскому региону.

Как уточнили в ведомстве, возгорание произошло в начале недели, 26 августа, на территории садового товарищества «Здоровье». В экстренную службу позвонили очевидцы, которые увидели столбы дыма.

— На тушение ушло несколько часов, работали примерно с 15:24 до 18:05. Всего огонь прошел 1,5 тысячи кв. метров. Одна из пострадавших построек была жилой, второе здание — двухэтажный нежилой дом, там оказался поврежден первый этаж. В жилом доме погибла собака алабай, среди людей пострадавших не было, — сообщили в МЧС.

Известно, что на месте работали 40 огнеборцев, использовалось 10 единиц спецтехники.

Жителей Дона просят вовремя убирать на участках сухую траву и мусор. Нельзя палить костры и бросать на землю окурки и спички. При пожаре следует обращаться по телефонам «101» или «112».

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