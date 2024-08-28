Два частных дома пострадали от ландшафтного пожара в Ростовской области

— На тушение ушло несколько часов, работали примерно с 15:24 до 18:05. Всего огонь прошел 1,5 тысячи кв. метров. Одна из пострадавших построек была жилой, второе здание — двухэтажный нежилой дом, там оказался поврежден первый этаж. В жилом доме погибла собака алабай, среди людей пострадавших не было, — сообщили в МЧС.