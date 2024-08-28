В Омской области девочка залезла на дерево и не смогла спуститься

Омские спасатели помогли снять с дерева 12-летнюю школьницу. Как ребенок оказался в такой ситуации, не сообщается.
Сейчас жизни девочки ничего не угрожает. Спасатели настоятельно рекомендуют родителям быть более внимательными со своими детьми.
На помощь ей пришли спасатели.
Омские спасатели помогли снять с дерева 12-летнюю школьницу. Как ребенок оказался в такой ситуации, не сообщается.
Сейчас жизни девочки ничего не угрожает. Спасатели настоятельно рекомендуют родителям быть более внимательными со своими детьми.