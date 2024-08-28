Сотрудники ФСБ задержали крымчанина за русофобию

В УФСБ сообщили, что 37-летний феодосиец активно переписывался в украинских чатах в Telegram, где публиковали русофобские посты. Он активно включался в обсуждения, оскорбляя и призывая убивать русских. Делал он это с аккаунта под вымышленным именем.