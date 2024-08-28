Сотрудники ФСБ задержали крымчанина за русофобию

По данным ведомства, мужчина также публично поддерживал угнетение по национальному признаку русских, которые проживают в других государствах.
В УФСБ сообщили, что 37-летний феодосиец активно переписывался в украинских чатах в Telegram, где публиковали русофобские посты. Он активно включался в обсуждения, оскорбляя и призывая убивать русских. Делал он это с аккаунта под вымышленным именем.
Псевдоним русофобу не помог избежать ответственности.
В отношении мужчины возбудили уголовное дело по части 2 статьи 280 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности, совершенные с использованием Интернета»). Ему грозит 5 лет лишения свободы.
Сейчас крымчанину избрали меру пресечения в виду подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Ранее сообщалось, что житель Севастополя в социальных сетях размещал провокационную информацию, дискредитирующую людей русской национальности. За это он предстанет перед судом. Мужчина создал аккаунт в одной из соцсетей, где активно распространял экстремистские лозунги, направленные против русских.
Ранее «МК в Крыму» писал, что жителя Советского района задержали за дискредитацию Вооруженных сил и государственных органов РФ. Ему грозит наказание до пяти лет лишения свободы.
Также сообщалось, что симферополец, размещавший экстремистские материалы в социальных сетях, оплатил административный штраф в размере 70 тыс. рублей после ареста автомобиля.