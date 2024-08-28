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Челябинцу вынесен приговор за убийство на улице

В Сатке (Челябинская область) вынесен приговор местному жителю за убийство на улице, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Все произошло в декабре 2023 года. Из приговора следует, что фигурант, находясь в состоянии алкогольного опьянения на проезжей части в Западном микрорайоне, в ходе внезапно возникшего конфликта, вооружившись раскладным ножом, умышленно нанес несколько ударов в область грудной клетки ранее незнакомому 34-летнему потерпевшему, от которых последний скончался.

Суд назначил злоумышленнику наказание в виде лишения свободы на срок 9 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Исковые требования супруги и отца убитого о компенсации морального вреда удовлетворены в размере 1,5 млн рублей каждому, уточнили в пресс-центре региональной прокуратуры.