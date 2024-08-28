Челябинцу вынесен приговор за убийство на улице

Все произошло в декабре 2023 года. Из приговора следует, что фигурант, находясь в состоянии алкогольного опьянения на проезжей части в Западном микрорайоне, в ходе внезапно возникшего конфликта, вооружившись раскладным ножом, умышленно нанес несколько ударов в область грудной клетки ранее незнакомому 34-летнему потерпевшему, от которых последний скончался.