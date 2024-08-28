В Приморье будут судить участника организованной группы «крабового короля»

Генпрокуратура ранее взыскала с дальневосточных рыбопромышленников почти 400 миллиардов рублей за незаконный вылов биоресурсов на Дальнем Востоке. Ответчиками значились 31 компания и 29 человек, в том числе «крабовые короли» Дремлюга по иску на 17,4 миллиарда рублей и Олег Кан по иску на 358,7 миллиарда рублей. В апреле и мае активы более десяти дальневосточных рыбопромышленных компаний перешли в собственность государства. Пятый арбитражный апелляционный суд с мая рассматривает 29 жалоб на решение о взыскании 358,7 миллиарда рублей.