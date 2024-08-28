Карантин из-за очагов амброзии ввели в Красносулинском районе Ростовской области

В Красносулинском районе Ростовской области амброзия заполонила два участка общей площадью 72 га. После этого в очагах с сорняком и на прилегающей к ним землях ввели фитосанитарный карантин, сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора.
В итоге всего под наблюдением сейчас находятся 813,8 га. К этому моменту специалисты уже разработали план борьбы с амброзией, а собственнику заросших территорий направили предостережение.
Напомним, амброзия развивает мощные корни, которые снижают плодородие земель, а также угнетают яровые хлеба и пропашные культуры, особенно подсолнечник.
Сорняк устойчив к скашиванию, затоплению и засухе, он может оставаться в жизнеспособном состоянии около 40 лет. Добавим, растущая амброзия часто вызывает у людей аллергические реакции.