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В Омске маршрутка врезалась в иномарку

В салоне маршрутки находились 15 пассажиров.

Источник: Комсомольская правда

В Омске маршрутка № 503 столкнулась с иномаркой в районе улицы Конева, 89. Прокуратура организовала проверку.

Предварительно установлено, что маршрутка № 503 в районе улицы Конева, 89 врезалась в остановившуюся в средней полосе «Тойоту». За рулем иномарки была 58-летняя омичка, которая в момент ДТП доставала знак аварийной остановки.

В момент аварии в салоне маршрутки находились 15 пассажиров. Никто из них не пострадал. Помощь врачей понадобилась водителю иномарки, ее доставили в больницу.

Прокуратура выясняет все обстоятельства аварии.