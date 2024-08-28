В Омске маршрутка врезалась в иномарку

В Омске маршрутка № 503 столкнулась с иномаркой в районе улицы Конева, 89. Прокуратура организовала проверку.
Предварительно установлено, что маршрутка № 503 в районе улицы Конева, 89 врезалась в остановившуюся в средней полосе «Тойоту». За рулем иномарки была 58-летняя омичка, которая в момент ДТП доставала знак аварийной остановки.
В момент аварии в салоне маршрутки находились 15 пассажиров. Никто из них не пострадал. Помощь врачей понадобилась водителю иномарки, ее доставили в больницу.
Прокуратура выясняет все обстоятельства аварии.