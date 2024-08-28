Спасатели из Хабаровска и Магадана расширили поиск в Охотском море

В последние сутки спасатели МЧС России активно расширили зону поиска пропавших людей в Охотском море и Охотском районе Хабаровского края, сообщает ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.
Для этого были задействованы два воздушных судна, которые проводили обследование сразу в нескольких направлениях.
Вертолет Ми-8 МЧС России с сотрудниками поисково-спасательного отряда ГУ МЧС России по Камчатскому краю совершил облёт западного побережья Камчатки, осматривая прибрежные территории и акваторию Охотского моря. Параллельно самолет АН-74 с хабаровскими спасателями провел обследование акватории Сахалинского залива и выполнил авиаразведку в Татарском проливе до границы с Приморским краем.
По итогам поисковых работ за минувший день обследовано 9840 квадратных километров водной поверхности и 1400 километров береговой линии. С начала поисковых работ, начавшихся несколько дней назад, спасатели обследовали порядка 195 тысяч квадратных километров акватории и более 10 тысяч километров прибрежной территории.
В рамках поиска пропавших людей был осуществлен еще один вылет вертолета Ми-8 МЧС России в Охотский район Хабаровского края. Воздушное судно с сотрудниками поисково-спасательного отряда ГУ МЧС России по Магаданской области направилось на поиски 78-летнего мужчины, который 21 августа ушел в лесной массив ориентировочно на 20 км автодороги «Охотск — Арка» за грибами и до настоящего времени не вернулся.
Это уже второй вылет вертолета МЧС России в эту местность. Ранее, 24 августа, спасатели провели авиаразведку, обследовав порядка 30 квадратных километров лесного массива. Сегодня они продолжат облет предполагаемого района поиска, имея при себе необходимое снаряжение и оборудование. Наземные поисковые работы параллельно ведут волонтеры и сотрудники полиции, осматривая территорию в районе предполагаемого местонахождения пожилого мужчины.