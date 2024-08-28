Спасатели из Хабаровска и Магадана расширили поиск в Охотском море

В рамках поиска пропавших людей был осуществлен еще один вылет вертолета Ми-8 МЧС России в Охотский район Хабаровского края. Воздушное судно с сотрудниками поисково-спасательного отряда ГУ МЧС России по Магаданской области направилось на поиски 78-летнего мужчины, который 21 августа ушел в лесной массив ориентировочно на 20 км автодороги «Охотск — Арка» за грибами и до настоящего времени не вернулся.