Олбани
+22°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Кировской области беспилотник атаковал емкость с нефтепродуктами

Город Котельнич Кировской области подвергся атаке с использованием беспилотного летательного аппарата. Губернатор Александр Соколов сообщил, что целью была емкость с нефтепродуктами. Никто не пострадал, возгорания не произошло.

«Несколько минут назад совершен прилет БПЛА в Котельнич. Беспилотник атаковал емкость для хранения нефтепродуктов. Жертв нет. Возгорания нет», — написал Соколов в Telegram. На месте происшествия работает глава города Олег Исмаилов и профильные службы.

Котельнич находится примерно в 1,5 тыс. км от границы с Украиной. Минобороны и кировские власти ранее не сообщали об атаках БПЛА в регионе.

В ночь на 28 августа беспилотниками были атакованы Ростовская и Воронежская области. В Каменском районе Ростовской области произошел пожар на топливном складе. В Воронежской области два населенных пункта эвакуировали из-за падения обломков БПЛА «вблизи взрывоопасных объектов».