В Кировской области беспилотник атаковал емкость с нефтепродуктами

«Несколько минут назад совершен прилет БПЛА в Котельнич. Беспилотник атаковал емкость для хранения нефтепродуктов. Жертв нет. Возгорания нет», — написал Соколов в Telegram. На месте происшествия работает глава города Олег Исмаилов и профильные службы.
Котельнич находится примерно в 1,5 тыс. км от границы с Украиной. Минобороны и кировские власти ранее не сообщали об атаках БПЛА в регионе.
В ночь на 28 августа беспилотниками были атакованы Ростовская и Воронежская области. В Каменском районе Ростовской области произошел пожар на топливном складе. В Воронежской области два населенных пункта эвакуировали из-за падения обломков БПЛА «вблизи взрывоопасных объектов».