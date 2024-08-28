В Кировской области беспилотник атаковал емкость с нефтепродуктами

В ночь на 28 августа беспилотниками были атакованы Ростовская и Воронежская области. В Каменском районе Ростовской области произошел пожар на топливном складе. В Воронежской области два населенных пункта эвакуировали из-за падения обломков БПЛА «вблизи взрывоопасных объектов».