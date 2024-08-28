В Волгограде прощаются с погибшими сотрудниками ИК-19

В среду, 28 августа, в Волгограде проходит траурная церемония прощания с погибшими во время захвата заложников сотрудниками суровикинской ИК-19. Как сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на телеграм-канал «Ритуальный патруль», утром десятки людей пришли в похоронный дом «Память» на улице Землячки, чтобы проводить в последний путь 45-летнего заместителя начальника Андрея Кучму и 35-летнего начальника отряда отдела по воспитательной работе майора Виктора Чернушкина.