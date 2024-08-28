Жители Дзержинска простились с погибшим в зоне СВО Баходуром Дусановым

— Редкие выпускники наведываются в техникум после его окончания. Баходур был таким уникальным человеком. Приходил к преподавателям, узнавал новости, рассказывал о себе. В последний раз он заглядывал в июле, когда находился в отпуске. При разговоре с Натальей Давыдовой, которая была у него мастером производственного обучения, сказал: «Берегите себя!», — вспоминают представители техникума. — Ты всегда будешь жить в наших сердцах! Вечная память!