Жители Дзержинска простились с погибшим в зоне СВО Баходуром Дусановым

Жители Дзержинска простились с погибшим в зоне проведения специальной военной операции Баходуром Дусановым. Об этом сообщается в группе ГБПОУ «Дзержинский индустриально-коммерческий техникум» в социальной сети ВКонтакте.
В 2017 году Баходур Дусанов окончил техникум по профессии «Слесарь по ремонту строительных машин». В учебном заведении о нем отзываются как о добром, отзывчивом и ответственном студенте.
— Редкие выпускники наведываются в техникум после его окончания. Баходур был таким уникальным человеком. Приходил к преподавателям, узнавал новости, рассказывал о себе. В последний раз он заглядывал в июле, когда находился в отпуске. При разговоре с Натальей Давыдовой, которая была у него мастером производственного обучения, сказал: «Берегите себя!», — вспоминают представители техникума. — Ты всегда будешь жить в наших сердцах! Вечная память!
Церемония прощания с военнослужащим прошла утром 28 августа в старой мечети в поселке Пушкино.