Двое юношей на мотоцикле разбились насмерть в ДТП в Пермском крае

Очередное нарушение правил дорожного движения стало причиной гибели мотоциклиста и его пассажира в Пермском крае. Смертельная авария случилась по автодороге Нытва-Григорьевское-Ильинский вечером во вторник, 27 августа.
Как сообщили в Госавтоинспекции Прикамья, около 21.00 по трассе в направлении станции Григорьевская ехал автомобиль «ВАЗ-21053» под управлением 29-летнего местного жителя. На 41-м километре водитель по не установленной причине превысил скорость, что привело к потере контроля над транспортом. В результате чего, он не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с мотоциклом «Иж-Юпитер». За рулем находился 18-летний юноша.
В ДТП 18-летний водитель мотоцикла и его 19-летний пассажир получили травмы не совместимые с жизнью. Оба скончались до приезда бригады скорой помощи. Кроме того, пострадали пассажиры легковушки. 17-летняя девушка и 35-летний мужчина с травмами различной степени тяжести госпитализированы в больницу. Сейчас сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства дорожного происшествия.