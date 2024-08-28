Двое юношей на мотоцикле разбились насмерть в ДТП в Пермском крае

Как сообщили в Госавтоинспекции Прикамья, около 21.00 по трассе в направлении станции Григорьевская ехал автомобиль «ВАЗ-21053» под управлением 29-летнего местного жителя. На 41-м километре водитель по не установленной причине превысил скорость, что привело к потере контроля над транспортом. В результате чего, он не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с мотоциклом «Иж-Юпитер». За рулем находился 18-летний юноша.