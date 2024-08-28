В Приморье бесчинства иностранцев вызвали массовую драку

Затяжной конфликт между жильцами дома во Владивостоке и несколькими иностранцами, которые арендовали там квартиру, вылился в драку с участием порядка сотни человек. История разлетелась в соцсетях, а 28 августа стало известно об уголовных делах по серьёзным статьям. Подробности рассказывает «АиФ — Приморье».
Ломали дверь и угрожали
Местные жители в Telegram-каналах рассказали, что в доме по улице Давыдова компания иностранных граждан постоянно шумит и мусорит в подъезде. Жильцы дома неоднократно заявляли в полицию, однако результата не добились.
Напряжение усилилось, когда пьяные иностранцы загадили колясочную площадку. В ответ на замечания мужчины начали нецензурно ругаться на соседей и угрожать им расправой. Вызванная полиция задержала самого агрессивного типа, но скоро он снова оказался на свободе.
На следующий день иностранцы решили вынудить соседа забрать заявление из полиции и даже пытались взломать для этого его дверь. Пришлось вновь вызывать стражей порядка.
Дружинники против нарушителей
Местным жителям решили помочь участники «Русской дружины», и 27 августа у дома собралось около сотни человек. Отмечается, что присутствовала полиция, однако это не помогало успокоить иностранцев. Затем мужчины решили уехать на автомобиле. По словам очевидцев, при бегстве они сбили человека.
В УМВД России по Владивостоку сообщили, что звонок от жительницы дома поступил в дежурную часть Советского района. Женщину встревожила большая группа людей на улице.
Прибывшие патрульные не обнаружили нарушений порядка, не зафиксировали противоправных действий. Однако они задержали двух иностранцев 1994 и 1998 годов рождения, их доставили в отдел полиции. Ранее правоохранители задержали 31-летнего иностранного гражданина по подозрению в хулиганстве. Он получил 10 суток административного ареста.
Полиция Владивостока начала проверку, чтобы изучить обстоятельства конфликта.
Дошло до покушения на убийство
Утром 28 августа стало известно, что следователи СУ СКР по Приморскому краю возбудили уголовные дела о покушении на убийство и грубом нарушении общественного порядка. Следствие установило, что житель дома сделал 24 августа замечание двум иностранным гражданам из-за их пьяного поведения. Иностранец ответил физической силой.
После огласки в соцсетях на помощь жителям пришли общественники, что и вылилось в крупный конфликт. Во время противостояния один из иностранцев покусился на жизнь двух местных. Нападавшие скрылись на автомобиле.
Следком Приморья также даст оценку из-за жалоб граждан на бездействие полиции, куда они неоднократно обращались. Следователи устанавливают и задерживают участников конфликта и допрашивают свидетелей.