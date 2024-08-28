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Два человека попали в больницу после ДТП на обходе Волгодонска

На обходе Волгодонска столкнулись легковушка и фургон, пострадали два человека.

Источник: Комсомольская правда

Два человека пострадали в ДТП на обходе Волгодонска прошедшим вечером. Об этом сообщили в региональном управлении Госавтоинспекции.

По данным ведомства, 27 августа, около 16:22, на проезжей части столкнулись Lada Kalina и фургон «ГАЗ 2705». Предварительно, 28-летний водитель легковушки не уступил дорогу другому автомобилю на нерегулируемом перекрестке неравнозначных дорог.

— В итоге травмы получили 67-летний мужчина, управлявший «ГАЗом», и 42-летний пассажир Lada Kalina, они были доставлены в медучреждение, — рассказали в Госавтоинспекции.

Подтвердить или опровергнуть предварительную версию произошедшего должны сотрудники полиции.

Донских автолюбителей просят быть предельно внимательными за рулем. Нужно строго соблюдать ПДД, постоянно следить за скоростью и дистанцией. Нельзя отвлекаться в пути на гаджеты и беседы.