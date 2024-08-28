Летучие мыши терроризируют жителей Новороссийска

В Новороссийске жители жалуются на летучих мышей. Нетопыри залетают в окна квартир, пугая людей. Чтобы избавиться от непрошеных гостей, новороссийцы обращаются в службу спасения, сообщает ИА KrasnodarMedia.
О серии вызовов, связанных с «эвакуацией» летучих мышей, рассказал в Telegram (18+) глава муниципальной службы спасения Алексей Одеров.
— За вечер и ночь спасатели поймали в квартирах жителей города Новороссийска, а затем выпустили в привычную среду обитания двенадцать летучих мышей, — написал руководитель спасательной службы.
Алексей Одеров отметил, что чаще всего просьбы избавить от «вампиров» поступают от жителей улиц Вруцкого и Видова. Спасатели рекомендуют новороссийцам закрывать на ночь окна или использовать москитные сетки, чтобы нежданные гости не поселились в квартирах.
В Краснодарском крае живут несколько видов летучих мышей, в том числе нетопырь Куля (средиземноморский — прим.), подковоносы и обыкновенные летучие мыши. Несмотря на свой устрашающий внешний вид, они не опасны для человека. Голыми руками их брать не стоит, поэтому лучше, если в дом забралось такое животное, обратиться к спасателям. Они знают, как обращаться с рукокрылыми, чтобы им не навредить.