Летучие мыши терроризируют жителей Новороссийска

В Краснодарском крае живут несколько видов летучих мышей, в том числе нетопырь Куля (средиземноморский — прим.), подковоносы и обыкновенные летучие мыши. Несмотря на свой устрашающий внешний вид, они не опасны для человека. Голыми руками их брать не стоит, поэтому лучше, если в дом забралось такое животное, обратиться к спасателям. Они знают, как обращаться с рукокрылыми, чтобы им не навредить.