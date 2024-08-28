Волгоградец вернул через суд деньги за обучение у Аяза Шабутдинова

Истец пояснил, что стал участником марафона бизнес-коуча Аяза Шабутдинова. По словам волгоградца, во время курса применялись манипуляционные техники, которые повлияли на когнитивные процессы в его мозге. Кроме того, он поверил обещаниям создания прибыльного бизнеса всего за 5400 рублей в месяц.