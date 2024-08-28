Волгоградец вернул через суд деньги за обучение у Аяза Шабутдинова

Истец пояснил, что стал участником марафона бизнес-коуча Аяза Шабутдинова. По словам волгоградца, во время курса применялись манипуляционные техники, которые повлияли на когнитивные процессы в его мозге. Кроме того, он поверил обещаниям создания прибыльного бизнеса всего за 5400 рублей в месяц.
Из-за психологического воздействия волгоградец взял кредит, а затем заключил договор с организацией блогера на сумму 130 000 рублей. За 3 месяца он должен был пройти обучение по программе «Университет бизнеса: развитие предпринимательских навыков».
Через 3 недели житель Краснооктябрьского района потребовал вернуть деньги, тaк как обучение еще не началось. Ответчик направил ему гарантийное письмо о перечислении ежемесячно денежных средств, в том числе процентов за пользование кредитом, в течение двух лет.
Фактически истцу перевели только 3 платежа. В суде объяснили, что заказчик может потребовать возврат уплаченных средств в течение 45 календарных дней с даты оплаты. С ответчика в пользу истца взыскана уплаченная сумма по договору в размере 113 737 рублей, компенсация морального вреда — 5000 рублей, штраф — 59 368 рублей, а всего 178 105 рублей.
Решение суда вступило в законную силу.