РИА: фигуранты дела о некачественных бронежилетах получили от МО 2,4 млрд рублей

Не менее 2,4 млрд руб. получили от Минобороны России фигуранты дела о поставке некачественных бронежилетов для армии, сообщило РИА Новости. В связи с инцидентом задержано руководство группы компаний «Пикет». По версии следствия, заработанные деньги фигуранты вложили в земельные участки, бизнес-центр и акции. Однако сами задержанные настаивают на том, что в их бронежилетах «парни идут в бой, попадают под пули и осколки и остаются живы», и утверждают, что их оговорили.