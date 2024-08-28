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Трое взрослых и ребенок пострадали в аварии в Воронежской области

В Грибановском районе Воронежской области правоохранители устанавливают обстоятельства серьезной аварии, которая произошла накануне поздно вечером.

Согласно предварительной информации, спровоцировал ДТП 50-летний водитель автомобиля «Лада Веста». На 447 км трассы Р-298 «Курск-Саратов» около 23 часов 35 минут он выехал на встречную полосу, по которой в этот момент ехал «Митсубиси Каризма» с 43-летним мужчиной за рулем.

В результате столкновения пострадали четыре человека, которые находились в иномарке: водитель и пассажиры 41, 17 и 5 лет. Все они с различными травмами доставлены в больницу.

В «Ладе» никто не пострадал.

По факту аварии полиция проводит проверку.