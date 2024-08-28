В Красноярском крае военнослужащий избил и похитил двух человек

В Красноярском крае военнослужащий, проходящий службу по контракту, совместно со своим знакомым похитил двух человек.
Как рассказали в пресс-службе суда, в марте в посёлке Балахтинского района мужчины распивали алкоголь. Они договорились похитить двух человек, к которым испытывали неприязнь, и вывезти их в одну из деревень этого же района.
В этот же день на Lada Priora они приехали к дому одного из тех, кого они решили вывезти из посёлка. Выманив его из дома, злоумышленники избили его и поместили в багажник автомобиля.
Затем они направились к месту предполагаемого нахождения второго пострадавшего. В это время мужчина, находившийся в багажнике, выбрался на свободу.
Прибыв к месту нахождения второго мужчины, злоумышленники тоже избили его и поместили в салон автомобиля.
Позже пострадавший смог выбраться из транспортного средства.
Красноярский гарнизонный военный суд отправил преступников в исправительную колонию строго режима. Один из них проведёт там 6 лет, другой — 6 лет 6 месяцев.
Lada Priora конфискован и обращена в собственность государства.