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В Красноярском крае военнослужащий избил и похитил двух человек

Он отправится в колонию строгого режима.

Источник: Krasnoyarskmedia

В Красноярском крае военнослужащий, проходящий службу по контракту, совместно со своим знакомым похитил двух человек.

Как рассказали в пресс-службе суда, в марте в посёлке Балахтинского района мужчины распивали алкоголь. Они договорились похитить двух человек, к которым испытывали неприязнь, и вывезти их в одну из деревень этого же района.

В этот же день на Lada Priora они приехали к дому одного из тех, кого они решили вывезти из посёлка. Выманив его из дома, злоумышленники избили его и поместили в багажник автомобиля.

Затем они направились к месту предполагаемого нахождения второго пострадавшего. В это время мужчина, находившийся в багажнике, выбрался на свободу.

Прибыв к месту нахождения второго мужчины, злоумышленники тоже избили его и поместили в салон автомобиля.

Позже пострадавший смог выбраться из транспортного средства.

Красноярский гарнизонный военный суд отправил преступников в исправительную колонию строго режима. Один из них проведёт там 6 лет, другой — 6 лет 6 месяцев.

Lada Priora конфискован и обращена в собственность государства.