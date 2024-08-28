Врио губернатора ввел режим ЧС в Самарской области

В документе говорится, что режим ЧС введен из-за гибели посевов сельскохозяйственных культур в Кинель-Черкасском, Похвистневском, Сергиевском и Челно-Вершинском районах. Это произошло в результате комплекса неблагоприятных явлений в период с 21 июля по 19 августа 2024 г.