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В Ростовской области жилые дома уцелели после атаки БПЛА

В Ростовской области после атаки украинских беспилотников в Каменском районе жилые здания не получили повреждений. Об этом «РГ» рассказали в пресс-центре правительства региона.

Никто из жителей за помощью не обращался. Ранее губернатор области Василий Голубев сообщил, что в результате атаки БПЛА произошел пожар на топливном складе в Каменском районе. Четыре вражеских дрона были сбиты сегодня около трех часов утра по московскому времени.

Никто не пострадал, в тушении огня задействованы силы экстренного реагирования. Также нет угрозы распространения пожара на жилые дома. Движение транспорта на участке федеральной трассы М-4 «Дон», вблизи которой произошел пожар, осуществляется в обычном режиме.