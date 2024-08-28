В Ростовской области жилые дома уцелели после атаки БПЛА

Никто из жителей за помощью не обращался. Ранее губернатор области Василий Голубев сообщил, что в результате атаки БПЛА произошел пожар на топливном складе в Каменском районе. Четыре вражеских дрона были сбиты сегодня около трех часов утра по московскому времени.
Никто не пострадал, в тушении огня задействованы силы экстренного реагирования. Также нет угрозы распространения пожара на жилые дома. Движение транспорта на участке федеральной трассы М-4 «Дон», вблизи которой произошел пожар, осуществляется в обычном режиме.